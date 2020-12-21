21 Декабря 2020
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Памятник Аленке в Нововоронеже. (2020) | Фото: vk.com/novovoronezhsekret | Подслушано Нововоронеж

"Кого вы хотите? Ирину Шейк?": в Нововоронеже снесут только что установленный памятник Алёнке

В Нововоронеже демонтируют памятник Алёнке – девушке, по имени которой раньше называлось местное село – Новая Алёновка, на месте которого позже вырос город.

Памятник открыли по случаю 250-летия основания поселения. Но его эстетические качества были настолько спорными, что местные жители начали массово предлагать снести изваяние из металла. В итоге власти согласились, что арт-объект – слишком необычный. В администрации города отметили, что на инсталляцию не потратили бюджетных денег.

Памятник Аленке в Нововоронеже.(2020)|Фото: vk.com/novovoronezhsekret | Подслушано Нововоронеж

В соцсетях не скупились на негатив в отношении Алёнки: "Позорище на всю страну", "Пусть ей пластику лица сделает тот, кто её устанавливал за свой счёт", "Детей пугать. Не будешь слушаться тебя Алёнушка заберёт", "Пусть хотя бы на голову пакет чёрный наденут, чтобы эту страсть не видели!!!". Впрочем, есть и те, кто возражает против сноса, мол, город прославился, теперь это местная достопримечательность: "Наконец-то Нововоронеж узнали в стране не только из-за АЭС. Люди, пишущие, что она страшная, посмотрите вокруг - вас только красавцы окружают? Кого вы хотите увидеть там? Ирину Шейк?".

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"Кого вы хотите? Ирину Шейк?": в Нововоронеже снесут только что установленный памятник Алёнке

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Теги: нововоронеж, памятник, красота



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