21 Декабря 2020
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Общество В России
(2011) | Фото:

Госдума обяжет соцсети самостоятельно мониторить и блокировать запрещенный контент

В Госдуму внесен законопроект, по которому соцсети с 1 февраля 2021 года должны будут самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. Авторами выступили Александр Хинштейн и Сергей Боярский (оба – единороссы). Последний вместе с однопартийцем Андреем Альшевских три года назад разработал и сам закон, в который вносится поправка – о регулировании социальный сетей.

По данным ТАСС, поправка обяжет соцсети мониторить размещаемый в них контент. К запрещенным материалам относится порнография с несовершеннолетними, информация склоняющая детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данные о способах изготовления и использования наркотиков, способы совершения самоубийства и призывы к нему, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Но это еще не все. Соцсети должны будут выявщять информацию, "выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ" или органам госвласти, а также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях".

В поправке отмечается, что если администраторы соцсети не смогут самостоятельно удалить неподобающий контент, то они должны обратиться в Роскомнадзор, чтобы тот поспособствовал блокировке отдельных страниц или даже в целом соцсети.

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Госдума обяжет соцсети самостоятельно мониторить и блокировать запрещенный контент

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Теги: госдума, соцсети, мониторинг, запрещенный контент



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