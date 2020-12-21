21 Декабря 2020
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Общество Тюменская область
Tiffany (2019) | Фото: Jim Lillicotch/publicdomainpictures.net

К Новому году тюменские бабушки связали врачам красной зоны 50 варежек

30 бабушек из Тюмени и Исетского района связали 50 пар варежек для медиков "красной зоны".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе местной "Молодой гвардии", с 23 ноября по 10 декабря активисты Тюмени доставляли пенсионерам бесплатную пряжу и спицы. А для тех, кто не умел вязать, но хотел бы участвовать в акции, организаторы специально проводили онлайн мастер классы.

"Мои дети — врачи, и я знаю, в каких сложных условиях они работают. Захотелось просто от души поблагодарить медицинских сотрудников, которые находятся на передовой и рискуют своим здоровьем", — пояснила Василиса Запутряева.

Вручение теплых подарков состоялось 18 декабря в Областной клинической больнице №1 сразу после поздравления медиков Дедом Морозом и Снегурочкой. В каждую подарочную упаковку была вложена открытка с пожеланиями от авторов вязаных изделий.

"И несмотря на то, что причины одиночества у пожилых людей самые разные, им всем одинаково хочется чувствовать себя нужными. Наша акция позволила пенсионерам проявить свою значимость и доброту с соблюдением правил карантина и без вреда для здоровья" — прокомментировал руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

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К Новому году тюменские бабушки связали врачам красной зоны 50 варежек

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Теги: Молодогвардейцы, варежки, пенсионеры, врачи, Новый год



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