21 Ноября 2025
Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Глава Югры высказался о реконструкции ЖД-вокзала Сургута

Губернатор Югры Руслан Кухарук во время своей первой пресс-конференции в статусе главы региона высказался о реконструкции ЖД-вокзала в Сургуте.

"Средства в бюджете округа на строительство нового вокзала предусмотрены. У РЖД не получалось предусматривать в своём бюджете свою долю расходов. Провели встречи, говорили, что надо проект доводить до конца. Ускорения произошли. Часть каркаса сделана. Предстоит сделать много. Это серьёзнейший вопрос", - сказал Руслан Кухарук.

Новый железнодорожный вокзал Сургута планировали построить к 2025 г. Предполагается, что новое помещение будет вдвое больше прежнего, обновят все инженерные коммуникации, выполнят благоустройство территории, построят крытый переход к путям. Появятся комфортабельные залы ожидания, ресторан, комнаты отдыха. Реконструкция железнодорожного вокзала идёт в рамках соглашения между Фондом развития Югры и РЖД. Стоимость оценивалась почти в 2,5 млрд руб. Сейчас пассажиры ожидают поездов во временном павильоне, который находится неподалеку от старого здания вокзала.

Теги: ЖД-вокзал, Сургут, Руслан Кухарук


