18 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
пресс-конференция Евгения Куйвашева (2019) | Фото: Накануне.RU

"Взвесили все за и против": свердловский губернатор объявил о решении сделать 31 декабря рабочим днем

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что 31 декабря в регионе будет рабочим днем. Также губернатор объяснил это решение.
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"Тему эту обсуждали, но, взвесив все за и против, решили не принимать специальных решений по переносу выходного дня государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы. Поэтому живем по производственному календарю, утвержденному Минтруда России", - написал сегодня губернатор в своем Instagram.

Также Куйвашев отметил, что руководители коммерческих организаций могут сами решить, будут ли их сотрудники работать в последний день года.

Напомним, о том, что свердловские власти планируют сделать 31 декабря рабочим днем, Накануне.RU сообщало на прошлой неделе.

"Мое мнение вообще такое, что ничего страшного в этом нет. Отработают и будут отдыхать", - заявлял вице-губернатор Сергей Бидонько.

Между тем, в ряде регионов России 31 декабря официально объявили выходным.

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"Взвесили все за и против": свердловский губернатор объявил о решении сделать 31 декабря рабочим днем

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Теги: Куйвашев, выходной, 31 декабря, Свердловская область, губернатор



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Ранее 11.12.2020 15:54 Мск "Ничего страшного. Поработают": свердловские власти хотят сделать 31 декабря рабочим днем

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