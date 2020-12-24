Свердловский губернатор сделал 31 декабря выходным после рекомендации Путина

Последний день года станет все-таки выходным днем для свердловчан. Решение о нерабочем 31 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев огласил на очередном заседании областного правительства. Об этом сообщает источник Накануне.RU из правительства Свердловской области.

Видение областных властей на перспективы рабочего дня 31 декабря поменялись после того, как президент России Владимир Путин вчера на заседании Госсовета посетовал, что в этот день у россиян может получиться весьма своеобразная работа. Глава государства порекомендовал главам регионов самостоятельно принять решение о том, будет ли день выходным. Сам президент рекомендовал сделать этот день нерабочим.

Отметим, что еще 11 декабря вице-губернатор региона Сергей Бидонько сказал Накануне.RU, что 31 декабря жителям Свердловской области придется поработать. И через неделю губернатор Евгений Куйвашев действительно решил сделать заветную дату рабочим днем.