24 Декабря 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Магазин &quot;Гипербола&quot; на ул. Высоцкого, 5 (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловский губернатор обязал часть жителей отработать субботу за отдых 31 декабря

Власти Свердловской области решили обязать часть жителей отработать субботу 26 декабря за выходной день 31 декабря. Как сообщили Накануне.RU в пресс – службе губернатора Свердловской области сегодня Евгений Куйвашев подписал соответствующее постановление.

Речь идет, в первую очередь о госслужащих.

 Согласно документу, в частности, выходной с субботы, 26 декабря переносится для лиц, замещающих государственные должности Свердловской области и для государственных гражданских служащих.

Органам госвласти, органам местного самоуправления, а также подведомственным им учреждениям рекомендовано также перенести выходной день с субботы на четверг.

Отметим, что ранее  губернатор Свердловской области заявлял о том, что 31 декабря будет рабочим днем для свердловчан. Однако, после рекомендации президента России Владимира Путина передумал

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Свердловский губернатор обязал часть жителей отработать субботу за отдых 31 декабря

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Теги: 31 декабря, Евгений Куйвашев, Владимир Путин, выходной, рабочий день, 26 декабря



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