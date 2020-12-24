Свердловский губернатор обязал часть жителей отработать субботу за отдых 31 декабря

Власти Свердловской области решили обязать часть жителей отработать субботу 26 декабря за выходной день 31 декабря. Как сообщили Накануне.RU в пресс – службе губернатора Свердловской области сегодня Евгений Куйвашев подписал соответствующее постановление.

Речь идет, в первую очередь о госслужащих.

Согласно документу, в частности, выходной с субботы, 26 декабря переносится для лиц, замещающих государственные должности Свердловской области и для государственных гражданских служащих.

Органам госвласти, органам местного самоуправления, а также подведомственным им учреждениям рекомендовано также перенести выходной день с субботы на четверг.

Отметим, что ранее губернатор Свердловской области заявлял о том, что 31 декабря будет рабочим днем для свердловчан. Однако, после рекомендации президента России Владимира Путина передумал.