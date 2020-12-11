"Ничего страшного. Поработают": свердловские власти хотят сделать 31 декабря рабочим днем

С высокой долей вероятности последний день в 2020 году для Свердловской области станет рабочим днем. О том, что 31 декабря свердловчанам скорее всего придется поработать, Накануне.RU сказал вице-губернатор Сергей Бидонько.

"Скорее всего, 31 декабря станет в регионе рабочим днем. Мое мнение вообще такое, что ничего страшного в этом нет. Отработают и будут отдыхать", - сказал Сергей Бидонько.

Напомним, в ряде регионов России объявили 31 декабря выходным днем – таких уже примерно 20, в том числе это Крым, Татарстан, Камчатка и другие.