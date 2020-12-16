Евгений Куйвашев подписал закон о свердловском бюджете до 2023 года

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал закон "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов". Как передает корреспондент Накануне.RU, документ был опубликован сегодня, 16 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Как говорится в законе, общий объем доходов бюджета региона в 2021 году составит более 278 млрд 195 млн руб., в 2022-м – 286 млрд 221 млн руб., в 2023-м – 304 млрд 997 млн руб. Общий объем расходов составит в 2021 году 318 млрд 840 млн руб., в 2022-м – 298 млрд 778 млн руб., в 2023-м – 314 млрд 707 млн руб.

Дефицит областного бюджета на 2021 год установлен в размере 40 млрд 644 млн руб., на 2022-й – 12 млрд 556 млн руб., на 2023-й – 9 млрд 710 млн руб.

Напомним, 8 декабря Законодательное собрание Свердловской области приняло проект закона о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов во втором и третьем чтении. При этом в 13 приложений проекта было внесено 16 поправок.