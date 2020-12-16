Евгений Куйвашев подписал закон о свердловском бюджете до 2023 года

16 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область
Евгений Куйвашев (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев подписал закон о свердловском бюджете до 2023 года

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал закон "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов". Как передает корреспондент Накануне.RU, документ был опубликован сегодня, 16 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Как говорится в законе, общий объем доходов бюджета региона в 2021 году составит более 278 млрд 195 млн руб., в 2022-м – 286 млрд 221 млн руб., в 2023-м – 304 млрд 997 млн руб. Общий объем расходов составит в 2021 году 318 млрд 840 млн руб., в 2022-м – 298 млрд 778 млн руб., в 2023-м – 314 млрд 707 млн руб.

Дефицит областного бюджета на 2021 год установлен в размере 40 млрд 644 млн руб., на 2022-й – 12 млрд 556 млн руб., на 2023-й – 9 млрд 710 млн руб.

Напомним, 8 декабря Законодательное собрание Свердловской области приняло проект закона о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов во втором и третьем чтении. При этом в 13 приложений проекта было внесено 16 поправок.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Евгений Куйвашев подписал закон о свердловском бюджете до 2023 года

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйвашев, бюджет, закон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.12.2020 09:29 Мск В ЗакСО приняли проект бюджета Свердловской области на 2021 год

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети