"Норникель" должен отвечать за то, что сделал. Да и Норильску надо больше внимания уделять" – Путин

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с экологическими происшествиями в стране и вопрос о том, кто и в каком размере должен нести ответственность за них.

Президент предложил разделить проблему на две части.

"Первая касается так называемого накопленного ущерба. Это было связано с работой предприятий еще с советских времен, не связано с сегодняшним днем. За это несет ответственность государство напрямую. На это мы должны реагировать. Это Усолье-Сибирское и т.д.", - сказал глава государства.

"Но есть проблема текущего характера. Виновники должны быть установлены контрольными органами, они же принимают решение об ответственности. И ответственность на плечах загрязнителей. Она должна соответствовать уровню ущерба окружающей среде и людям", - пояснил Путин.

Он прокомментировал и аварию на ТЭЦ-3 под Норильском на дочернем предприятии "Норильского никеля": "Я не вмешиваюсь. Требования там очень высокие. Ну что – надо отвечать за то, что сделали. И в самом Норильске компания должна больше уделять вопросам экологии, и внимательнее относиться к выбросам, медицине. Компания может взять на себя часть ответственность за часть этих сфер".