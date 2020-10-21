Сенаторы вернулись из Норильска в шоке: "Идеальная декорация для фильмов-катастроф"

15 сенаторов вернулись в столицу из Норильска, где проходило выездное совещание Совфеда. Главной темой была ликвидация аварии на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норильского никеля", но сенаторов также сильно шокировало состояние города, 90% населения которого (сотрудники и их семьи) заняты в работе "Норникеля".

Зампред Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что "аварию, очевидно, можно было предотвратить". "Многое свидетельствует о систематических нарушениях мер безопасности. Для полного восстановления могут уйти десятилетия. Самая острая проблема города - экология, даже без учета аварии. Выбросы диоксида серы – острейший вопрос в Норильске. Они продолжают увеличиваться. Они превышают все выбросы диоксида серы США – только от "Норникеля". Более 47% износ жилого фонда. Коммунальные сети выработали свой срок, находятся в ветхом или аварийном состоянии. Также в городе критическая ситуация с водой. 75% потребления воды приходится на комбинат, соответственной должна быть и доля софинансирования реконструкции. Требуется модернизация всего города. Много заброшенных объектов", - рассказал Журавлев.

"Когда-то давно предприятие передало на баланс города объекты ЖКХ и соцсферы. Но комбинат и город – одно и то же. С семьями – это 90% населения Норильска. При этом "Норникель" очень большая и эффективная компания. Почти 3% в экспорте, почти 13% в металлургическом производстве", - напомнил сенатор.

В Совете Федерации считают, что "Норникель" должен перезаключить соглашения с городом и регионом. Городу нужны карты по развитию города, программа реновации тоже должна быть за градообразующим предприятием. "Ипотека в Норильске не работает. Население не собирается оставаться в Норильске после окончания работы на "Норникеле". Нужны короткие сроки исполнения всех этих проектов", - заметил Журавлев.

Он заметил, что "город выглядит удручающе", в нем много заброшенных зданий, которые должны быть разобраны или реконструированы.

Сенатор рассказал, что для ликвидации выбросов серы "Норникель" выбрал так называемый серный проект, суть которого в переработке серных выбросов в гипс. Его никак не планируется использовать – просто складировать. В СФ этим не очень довольны, но еще больше сенаторов возмутило, что даже этот не слишком эффективный проект не реализуется. Верхняя палата призвала Росприроднадзор срочно организовать в городе лабораторию по мониторингу окружающей среды.

"Люди не ассоциировать себя с городом и его перспективной", - заметил Журавлев. Он отметил, что "компенсация и штраф с "Норникеля" повлекут потери в налогооблагаемой базе". "Регион обеспокоен. Надо в случае необходимости оказать ему адресную поддержку. Все средства от штрафа должны пойти на восстановление экологии", - заключил сенатор.

Зампред СФ Галина Карелова рассказала о проблемах в соцсфере. Почти все социальные учреждения нуждаются в ремонте или реконструкции, строительстве новых зданий. Сенатор Олег Мельниченко описал город как "идеальную декорацию к фильмам-катастрофам". Карелова сообщила, что в городе школы не строились с 1996 года, а более половины школ были построены до 50-х годов 20 века.

Сенатор Андрей Кутепов призвал пересмотреть штрафы, связанные с нарушением крупными предприятиями природопользования и нарушения мер безопасности.