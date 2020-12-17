Сына топ-менеджера "дочки" "Газпрома", обвиняемого в убийстве, обязали пройти психиатрическую экспертизу

Суд изменил меру пресечения сыну главы профсоюза "дочки" "Газпрома", который якобы совершил убийство, сообщили Накануне.RU в ноябрьском городском суде.

"15 декабря состоялось заседание о порядке следования подсудимого в экспертное учреждение ГАУЗ СО СОКПБ для производства амбулаторной комплексной психолого-психиатрической экспертизы. В виду отказа головной исполнительной инспекции УФСИН России по ЯНАО в доставлении подэкспертного Самборского в экспертное учреждение, судом принято решение об изменении избранной в его отношении меры пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий. Одновременно постановлением суда на подсудимого Самборского возложена обязанность самостоятельно проследовать к месту проведения экпертизы", - сообщили в суде.

Напомним, смертельный выстрел из ружья в своего приятеля якобы произвёл сын главы профсоюза "Газпром добыча Ноябрьск", 39-летний работник этой же компании. По версии следствия, 16 мая в Ноябрьске в гараже-мастерской двое горожан выпивали. Под утро между ними произошла ссора, в ходе которой 39-летний злоумышленник выстрелил из ружья в хозяина гаража. Рана оказалась смертельной. При этом, по некоторым данным, обвиняемый после инцидента лег спать на месте преступления.