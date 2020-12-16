На Ямале отменён домашний арест сына топ-менеджера "дочки" "Газпрома", обвиряемого в убийстве

В Ноябрьске продолжается рассмотрение в суде дела сына главы профсоюза "дочки" "Газпрома", который якобы совершил убийство, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, смертельный выстрел из ружья в своего приятеля якобы произвёл сын главы профсоюза "Газпром добыча Ноябрьск", 39-летний работник этой же компании. По версии следствия, 16 мая в Ноябрьске в гараже-мастерской двое горожан выпивали. Под утро между ними произошла ссора, в ходе которой 39-летний злоумышленник выстрелил из ружья в хозяина гаража. Рана оказалась смертельной. При этом, по некоторым данным, обвиняемый после инцидента лег спать на месте преступления.

Очередное заседание состоялось 15 декабря. Оно, согласно картотеке дела на сайте инстанции, отложено – заказана необходимая экспертиза.

Отметим. Telegram-канал "Южные ворота Ямала" опубликовал документ, согласно которому, судья своим решением изменил подсудимому меру пресечения. Домашний арест заменён запретом некоторых действий – например, покидать жилище с 20.00 до 8.00 и пользоваться интернетом. Ограничения действуют с 16 декабря 2020 по 14 марта 2021 г.