Врио главы Перми ожидаемо стал Алексей Демкин

Депутаты Пермской гордумы на сегодняшнем заседании поддержали назначение первого заместителя главы Перми Алексея Демкина временно исполняющим обязанности мэра краевой столицы, передает корреспондент Накануне.RU.

Официально к своим обязанностям в качестве врио главы города он приступает с 16 декабря и до вступления в должность мэра, которого изберут депутаты городской думы после конкурсного отбора.

Парламентарии выразили уверенность, что от назначения на этот пост Алексея Демкина город только выиграет.

"Дума делегирует в состав исполнительной власти, высшего исполнительного лица Алексея Демкина. Это шанс для города - сплотиться, перестать предъявлять взаимные претензии, а совместной командой начать реализовывать те задачи, которые перед нами стоят - обеспечение качественной жизни горожанам и реализовать проекты к 300-летию Перми", - прокомментировал депутат Денис Ушаков.

Депутат пермской гордумы Вероника Куликова пожелала Демкину "не превратиться в Самойлова" и заявила, что вопрос смены главы назрел уже давно, и хорошо, что этот "вопрос разрешился в добровольном порядке".

Ранее парламентарии приняли отставку главы Перми Дмитрия Самойлова. Сегодня был его последний день работы в качестве мэра города.