Губернатор представил правительству Прикамья бывшего пермского мэра в качестве вице-премьера

Сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил краевому правительству нового вице-премьера и министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

Новый вице-премьер - экс-мэр Перми Дмитрий Самойлов. В правительстве Пермского края он будет курировать образование, культуру и спорт, а также займется подготовкой к празднованию 300-летия Перми. Напомним, 15 декабря, депутаты Пермской городской думы на сегодняшнем заседании отправили в досрочную отставку действующего главу города Дмитрия Самойлова и избрали временно исполняющего обязанности мэра - Алексея Демкина. Он занял пост бывшего вице-премьера Антона Клепикова.

Исполняющий обязанности министра - также выходец из пермской администрации. Должность получила бывший заместитель Дмитрия Самойлова, начальник департамента земельных отношений Лариса Ведерникова.

Дмитрий Махонин напомнил, что полномочия по градостроительной деятельности переданы на краевой уровень.

"Опыт Ларисы Ведерниковой поможет нам без проблем забрать эти полномочия в регион и реализовывать без осложнения для градостроительной отрасли", - заявил губернатор.