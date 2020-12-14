Крымский винзавод "Массандра" продали структурам Ковальчука

ООО "Южный проект" (дочерняя компания банка "Россия") купила 100% акций крымского завода вин "Массандра", сообщается на официальном сайте площадки для проведения торгов.

Сумма сделки составила 5,327 млрд рублей. Отметим. что только коллекция вин "Массандры" из знаменитых на весь мир погребов оценивается в 20 млрд рублей.

На акции винзавода претендовала также московская "Эстэйт Групп". Ранее 100% акций крупнейшего и старейшего винзавода Крыма принадлежало властям республики.

"Южный проект" с 2017 года владеет также крымским заводом шампанских вин "Новый свет", приобретенным за 1,5 млрд рублей. По данным источников РБК, покупка "Нового света" может стать началом консолидации винодельческих предприятий региона.