14 Декабря 2020
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Политика В России За рубежом
хакеры, взлом писем оппозиции (2016) | Фото:avatars.mds.

Reuters: Русские хакеры вскрыли почту Минфина США

Американские СМИ сообщили о взломе "российскими хакерами" серверов министерства финансов и торговли США. Так, по данным Reuters (издание ссылается на источник, "знакомый с ситуацией"), "хакеры, работающие на Россию, отслеживают внутренний почтовый трафик ведомства, и "власти опасаются, что это может быть лишь верхушкой айсберга".

Издание пишет, что взлом настолько серьезен, что в субботу в Белом доме был созван совет национальной безопасности. При этом официально о взломе почти не говорят. Так, в министерстве лишь подтвердили, что в одном из его агентств "произошло нарушение", и что они попросили Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и ФБР провести расследование.

Также публично не сообщается, кто может стоять за взломом, но три источника Reuters, знакомые с расследованием, заявили, что "в настоящее время считается, что Россия несет ответственность за атаку". Есть версия, что хакеры смогли проникнуть в систему, подделав обновления, выпускаемые IT-компанией SolarWinds, которая обслуживает государственных заказчиков в исполнительной ветви власти, вооруженных силах и спецслужбах США.

Между тем, российское посольство в США выступило с заявлением, назвав публикации в СМИ "очередными безосновательными попытками обвинить Россию в хакерских атаках".

"Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, её национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия не проводит "наступательных" операций в виртуальной среде", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Facebook.

В дипломатическом ведомстве напомнили, что Россия "продвигает двусторонние и многосторонние соглашения по кибербезопасности". Вспомнили и сентябрьское предложение Владимира Путина о программе мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности. "Ответа от Вашингтона мы так и не получили, ровно как и по другим нашим предложениям по выстраиванию конструктивного и равного диалога между двумя странами", - подчеркнули в посольстве.

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Reuters: Русские хакеры вскрыли почту Минфина США

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Теги: русские хакеры, посольство россии в сша, минфин сша, атака



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