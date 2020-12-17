Разведка США: Масштабная кибератака затронула сети федерального правительства

В ходе масштабной кибератаки были затронуты компьютерные сети федерального правительства США. Об этом говорится в совместном заявлении офиса директора нацразведки, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA), сообщает Regnum.

Отмечается, что ФБР проводит расследование и собирает информацию для "установления виновников этой угрозы, чтобы преследовать их и нарушить их планы".

Кроме того, офис главы национальной разведки также задействовал для этого "все необходимые ресурсы разведсообщества".

Ранее американские СМИ сообщили о взломе "российскими хакерами" серверов министерства финансов и торговли США. Так, по данным Reuters (издание ссылается на источник, "знакомый с ситуацией"), "хакеры, работающие на Россию, отслеживают внутренний почтовый трафик ведомства, и "власти опасаются, что это может быть лишь верхушкой айсберга".

Издание пишет, что взлом настолько серьезен, что в субботу в Белом доме был созван совет национальной безопасности. При этом официально о взломе почти не говорят. Так, в министерстве лишь подтвердили, что в одном из его агентств "произошло нарушение", и что они попросили Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и ФБР провести расследование.

Российское посольство в США выступило с заявлением, назвав публикации в СМИ "очередными безосновательными попытками обвинить Россию в хакерских атаках".