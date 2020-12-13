13 Декабря 2020
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Общество За рубежом
Ангела Меркель (2015) | Фото:

Германия ввела жесткий карантин перед Рождеством

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о введении в стране жесткого карантина с 16 декабря. Об этом сообщает Deutsche Welle.

До 10 января закрываются магазины розничной торговли, за исключением продовольственных. Не будут работать детские сады, в школах прекращается очное обучение.

На рождественские праздники разрешены встречи с участием не более пяти человек. Допускается посещение богослужений в храмах, но только при соблюдении безопасной дистанции и масочного режима.

Кроме того, власти запретят употребление спиртных напитков в общественных местах и продажу пиротехники.

Ранее Германия стала 12-й страной, где число зарегистрированных случаев коронавируса превысило 1 млн. При этом число смертей в ФРГ намного меньше, чем в этих странах, - 16 тыс. Также в Германии самые низкие летальность (чуть более 1,5%) и смертность (188 на 1 млн), которые уступают только Индии за счет огромного населения последней. Эксперты связывают это с хорошей системой здравоохранения в Германии, а не с ограничениями, которые действуют и в других странах.

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Германия ввела жесткий карантин перед Рождеством

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Теги: германия, карантин, коронавирус



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