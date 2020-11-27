Германия вошла в число стран - "коронавирусных миллионников"

Германия стала 12-й страной, где число зарегистрированных случаев коронавируса превысило 1 млн.

Ранее этот порог преодолели США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Аргентина, Колумбия, Великобритания, Италия, Мексика. При этом число смертей в Германии намного меньше, чем в этих странах, - 16 тыс. Также в Германии самые низкие летальность (чуть более 1,5%) и смертность (188 на 1 млн), которые уступают только Индии за счет огромного населения последней. Эксперты связывают это с хорошей системой здравоохранения в Германии, а не с ограничениями, которые действуют и в других странах.

Германия также выделяется среди других стран тем, что в ней доля заражений всего 1,2% населения. В остальных странах, кроме Индии и России, эта доля от 2,3% до 4%. При этом в Германии сделано меньше тестов, чем в других странах Европы. Из этих цифр следует, что в Германии "результативность" одного теста выше, то есть люди тестируются более целенаправленно.

Россия по летальности и смертности уступает только Германии и Индии. Однако в нашей стране общий рост смертности в 2,5 раза превышает число смертей из-за вируса, даже если в качестве последнего брать все смерти с вирусом по уточненным данным Росстата. Как с этим обстоит дело в других странах, можно будет судить по годовым данным.

Отметим, что в самое ближайшее время миллионный рубеж по числу заражений перейдут Польша, Перу и Иран.

Всего в мире было за все время было выявлено более 61 млн заражений, умерли более 1,4 млн - 2,3%. Этот процент последовательно снижается с конца апреля, когда он был около 7%. Соотношение выздоровевших к умершим, напротив, постоянно увеличивается. В апреле в мире оно было примерно 4:1. Сейчас этот показатель почти достиг 30:1, то есть выздоровевших уже почти в 30 раз больше, чем умерших.