Митрополит Евгений - про останки царской семьи: "Мы не торопимся"

Епископ Евгений, получивший назначение на пост митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, подтвердил позицию РПЦ по останкам семьи отрекшегося императора Николая II, которые Церковь не спешит признавать.

По его словам, ему удалось пообщаться с исследователями останков. И есть достаточно доводов в пользу того, что это были именно царские останки, "но, как и сказал патриарх Кирилл, этот вопрос не требует спешки".

"Для нас это принципиально. Это святые люди, которые сыграли значительную роль в жизни народа. Если будут оставаться сомнения, исследования будут продолжаться. Мы не торопимся", - отметил новый митрополит.

Напомним, в 2018 году СКР в результате комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз подтвердил подлинность останков семьи и окружения Николая Романова, расстрелянных в Екатеринбурге в 1918 году. Тогда же протоиерей Всеволод Чаплин заявлял Накануне.RU, что Церковь должна прекратить политику отсрочек. По его словам, прямая позиция была бы гораздо более честной, чем "уход от определенности и многолетние ссылки на незавершенность исследований, хотя их было проведено уже очень и очень много".