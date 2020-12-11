"Автомобилист" пропустил семь шайб в Петербурге и проиграл 10-й матч подряд

Екатеринбургский "Автомобилист" потерпел очередное разгромное поражение. Команда Билла Питерса крупно проиграла СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в четверг в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 7:2. У СКА забивали Степан Старков, Кирилл Марченко, Йоонас Кемппайнен, Линден Вей, Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко и Владимир Ткачев. Гости ответили точными бросками Павла Дацюка и Джеффа Плэтта.

Таким образом, команда Питерса проиграла уже 10-ю встречу подряд, забив в них 12 шайб и пропустив 40. Сейчас екатеринбургский клуб идет на шестом месте в Восточной конференции, набрав 40 очков.

После матча со СКА Питерс дал понять, что в отставку он не собирается.

"Я стараюсь на максимуме выполнять свою работу, выкладываться. Негативных разговоров (с руководством, - прим.) у нас нет. Беседуем о том, как улучшить игру команды", - цитирует канадского тренера официальный сайт петербургского клуба.

Напомним, ранее Билл Питерс попробовал найти объяснение неудачной серии своей команды.