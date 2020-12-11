"Автомобилист" пропустил семь шайб в Петербурге и проиграл 10-й матч подряд

11 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область
ХК СКА, ХК Автомобилист (2020) | Фото: ska.ru

"Автомобилист" пропустил семь шайб в Петербурге и проиграл 10-й матч подряд

Екатеринбургский "Автомобилист" потерпел очередное разгромное поражение. Команда Билла Питерса крупно проиграла СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в четверг в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 7:2. У СКА забивали Степан Старков, Кирилл Марченко, Йоонас Кемппайнен, Линден Вей, Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко и Владимир Ткачев. Гости ответили точными бросками Павла Дацюка и Джеффа Плэтта.

Таким образом, команда Питерса проиграла уже 10-ю встречу подряд, забив в них 12 шайб и пропустив 40. Сейчас екатеринбургский клуб идет на шестом месте в Восточной конференции, набрав 40 очков.

ХК СКА, ХК Автомобилист(2020)|Фото: ska.ru

После матча со СКА Питерс дал понять, что в отставку он не собирается.

"Я стараюсь на максимуме выполнять свою работу, выкладываться. Негативных разговоров (с руководством, - прим.) у нас нет. Беседуем о том, как улучшить игру команды", - цитирует канадского тренера официальный сайт петербургского клуба.

Напомним, ранее Билл Питерс попробовал найти объяснение неудачной серии своей команды.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Автомобилист" пропустил семь шайб в Петербурге и проиграл 10-й матч подряд

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Автомобилист, СКА, Питерс, поражение, КХЛ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.12.2020 07:57 Мск Девятое подряд: "Автомобилист" продлил серию поражений в чемпионате КХЛ
Ранее 07.12.2020 07:52 Мск "Автомобилист" потерпел восьмое поражение подряд в чемпионате КХЛ
Ранее 04.12.2020 07:59 Мск "Мы выглядим несобранными и разбитыми": Питерс о седьмом подряд поражении "Автомобилиста"
Ранее 03.12.2020 19:42 Мск "Автомобилист" проиграл московскому "Динамо"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети