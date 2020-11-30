30 Ноября 2020
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Экономика За рубежом
(2004) | Фото: www.lukoil.ru

Участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению по добыче нефти

Неформальное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось без согласованного мнения по судьбе нефтяной сделки с 2021 года.

Большинство участников, в том числе и Россия, поддерживают продление текущих квот по сокращению добычи на первый квартал 2021 года. С этим не согласны ОАЭ и Казахстан.

Заседания ОПЕК+ назначены на 30 ноября и 1 декабря. Будет обсуждаться вопрос о переходе к увеличению добычи нефти альянса почти на 2 млн баррелей в сутки с начала следующего года, сообщает "Прайм".

Как сообщалось, Центробанк России опубликовал обзор финансовой стабильности за второй-третий кварталы текущего года.

В сложившейся на нефтяном рынке ситуации страны-члены ОПЕК+ могут отложить восстановление прежних объемов нефтедобычи. Это связано с ухудшением перспектив восстановления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.

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Участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению по добыче нефти

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Теги: ОПЕК+, нефть



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