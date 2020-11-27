Банк России: ОПЕК+ может отложить восстановление нефтедобычи

Центробанк опубликовал обзор финансовой стабильности за второй-третий кварталы текущего года.

Как сообщили Накануне.RU в ЦБ РФ, в сложившейся на нефтяном рынке ситуации страны—члены ОПЕК+ могут отложить восстановление прежних объемов нефтедобычи. Это связано с ухудшением перспектив восстановления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.

По этой причине ОПЕК+ может решить отложить запланированное с 1 января 2021 года снижение объемов сокращения добычи нефти с 7,7 до 5,8 млн баррелей в сутки, считает регулятор.

Тем временем, цены на нефть растут с ноября на фоне новостей об успешных испытаниях западной вакцины от коронавируса и о результатах президентских выборов в США. Так, в понедельник британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее препарата от COVID-19 показал эффективность от 70 до 90%. Ранее об успешных испытаниях вакцины сообщали немецкая BioNTech и американская Pfizer.