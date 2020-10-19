Нефтяной локдаун. Из-за второй волны "ковида" Россия может еще больше потерять в добыче

Из-за второй волны коронавируса страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на 1 января 2021 г. увеличение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Для России такой шаг может вылиться в потерю 1,6 млн т добычи "чёрного золота" ежемесячно, сообщает "Коммерсант".

Министры энергетики стран ОПЕК+ 19 октября в онлайн-режиме обсудят выполнение крупнейшей в истории сделки по сокращению добычи. Немедленных решений по размеру квот не запланировано. Игроки ждут мнений от Саудовской Аравии и России о том, готовы ли они отложить намеченное на 1 января увеличение квот на 2 млн баррелей в сутки. Для России отсрочка в увеличении квот будет означать потерю около 1,6 млн т добычи в месяц или 3,5% от ежемесячной добычи в стране.

Помимо проблемы со спросом, масштабы которой являются всё еще во многом неизвестными, ОПЕК+ предстоит решить совершенно конкретную проблему роста добычи в Ливии. Эта страна не входит в соглашение ОПЕК+, и способна за несколько месяцев вывести на рынок примерно 1 млн баррелей в сутки дополнительной нефти. Согласно негативному прогнозу, который обсуждался на техническом комитете ОПЕК+ на уровне экспертов 15 октября, комбинация коронавируса и роста добычи в Ливии может привести к профициту нефти на мировом рынке в 2021 г. даже в условиях сделки по сокращению добычи.