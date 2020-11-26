Главы трех городов "тюменской матрешки" попали в топ-5 рейтинга мэров России

Мэры трех городов "тюменской матрешки" попали в топ-5 рейтинга мэров российских городов, передает корреспондент Накануне.RU.

Рейтинг за август-ноябрь 2020 года составил Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" вместе с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Согласно ему, третье место занял мэр Тюмени Руслан Кухарук, уступивший позиции мэру Казани Ильсуру Метшину (первое место) и мэру Москвы Сергею Собянину (второе место).

Следом за ним идут глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин и мэр Салехарда Алексей Титовский, которые заняли четвертое и пятое место в рейтинге, соответственно.

Тройку аутсайдеров составили руководители администраций Кызыла, Махачкалы и Читы. Карим Сагаан-оол, Салман Дадаев и Александр Сапожников заняли 86-88 места.

В рейтинге оценивались мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.