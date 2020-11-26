26 Ноября 2020
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Общество За рубежом
(2012) | Фото:mashable.com

В США сняли пропагандистский фильм о детях-трансгендерах

В США вышел на экраны документальный фильм "Transhood" о детях, которых заставляют считать себя трансгендерами. Фильм снят в поддержку этой идеологии.

В одной из сцен 4-летний мальчик Феникс показан одетым в радужную юбку. Его выводят на сцену перед собранием, похожим на религиозную церемонию, и мать ребенка хочет, чтобы он объявил о своей трансгендерности.
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Мальчик стесняется и отказывается говорить в микрофон. Тогда мать заявляет: "Феникс хотел бы, чтобы вы знали, что она девушка". После этого зал скандирует: "Мы уважаем тебя таким, какой ты есть!"

В фильме показано, что мать одевает мальчика в женскую одежду и читает ему "детские" книги о половых извращениях.

В "Википедии" уже появилась страница об этом этом фильме.

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В США сняли пропагандистский фильм о детях-трансгендерах

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Теги: США, трансгендер, содомия



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