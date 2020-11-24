На Южном Урале стоимость патента для иностранных граждан в 2021 году составит 4,2 тыс. рублей

Депутаты комитета ЗСО по бюджету и налогам одобрили проект закона об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Этот коэффициент необходим для расчета стоимости патента для иностранных граждан, которые приезжают в регион для осуществления трудовой деятельности в течение следующего календарного года.

Законопроектом предполагается установить на 2021 год региональный коэффициент в размере 1,8777, в результате стоимость патента для иностранных граждан в 2021 году составит 4 тыс. 200 руб. В настоящий момент он составляет 4 тыс. 992 руб., а в 2019 году – 4 тыс. 100 руб.

Стоит отметить, что в 2019 году от реализации патентов прямые доходы областного бюджета составили 539 млн руб., по результатам девяти месяцев 2020 г. в бюджет поступило 318,5 млн руб.

В 2021 году сумма прямых поступлений в бюджет области от патентов может составить 552 млн руб.

Добавим, что за 2020 г. было реализовано 7 тыс. 738 патентов.

Законопроект рекомендован к принятию в первом и третьем чтении.