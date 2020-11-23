На памятник Иосифу Кобзону бюджет Москвы может потратить более 50 миллионов рублей

В Мосгордуме попытались объяснить письмо Мосгорнаследия в Мосгордуму, в котором говориться о возможности выделения из городского бюджета до 52 млн руб. на установку памятника Иосифу Кобзону.

Предполагается, что памятник будет установлен в Оружейном переулке около дома №45.

"Финансирование работ по проектированию (на условиях проведения открытого конкурса), изготовлению и установке монумента с благоустройством прилегающей территории будет осуществлено за счет средств бюджета города Москвы (в размере до 52 млн руб.)", - говорится в письме за подписью первого замруководителя Мосгорнаследия Сергея Мирзояна. В нем также сообщается, что родственники и вдова артиста согласовали возможное место установки памятника.

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов объяснил, что в стоимость работ может включаться благоустройство большой территории. "Это, видимо, предварительные суммы. Всё зависит от места расположения. Есть памятники, которые, может быть, стоят меньше, есть такие. Это вопрос о территории, окружающей территории парка. Ведь надо не только поставить памятник, надо смотреть монумент, облагородить территорию, которая необходима. В эту сумму может входить значительно большее понимание, чем просто памятник. Когда пройдёт конкурс, тогда можно говорить, какие средства и на что идут", - цитирует парламентария радио "Говорит Москва".

Напомним, бюджет Москвы на 2021 году и плановый период до 2023 года уже прошел первое чтение в Мосгордуме. Предполагается, что на протяжении всех трех ближайших лет бюджет будет дефицитным, и власти прибегнут к госзаимствованиям.