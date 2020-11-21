21 Ноября 2020
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Политика В России За рубежом
портфель чиновник должность (2017) | Фото: Накануне.ru

"Принцип взаимности": Россия вводит персональные санкции против 25 британцев

Россией принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании. Об этом Накануне.RU сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
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Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, это "ответ на недружественные действия британских властей", которые в июле этого года ввели национальные санкции против ряда должностных лиц РФ в рамках "дела Магнитского".

Теперь "на основе принципа взаимности" 25 представителям Великобритании будет закрыт въезд на территорию Российской Федерации.

"Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без неминуемого соразмерного ответа", - пообещала Захарова.

Напомним, сегодня Владимир Путин подписал указ о продлении отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении России. Контрсанкции будут действовать до 31 декабря 2021 года.

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"Принцип взаимности": Россия вводит персональные санкции против 25 британцев

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Теги: Россия, санкции, Великобритания, Захарова



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