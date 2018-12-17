МИД Саудовской Аравии: Обвинения кронпринца Сенатом США - вмешательство в дела Эр-Рияда

МИД Саудовской Аравии осудил позицию сената США, который принял резолюцию об ответственности наследного принца Мухаммеда бен Салмана аль Сауда за убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи.

По мнению Эр-Рияда, подобный документ – "вопиющее" вмешательство в дела Саудовской Аравии, подрывающее ее региональное и международное влияние, передает Regnum.

Ранее американские сенаторы после закрытого брифинга директора ЦРУ пришли к выводу о причастности аль Сауда к убийству журналиста.

Законодатели опубликовали резолюцию, в которой говорится, что наследный принц контролировал силы безопасности и отдавал им приказ об убийстве.