Владимир Путин продлил действие контрсанкций до конца 2021 года
Президент Владимир Путин подписал указ о продлении отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении России. Как передает корреспондент Накануне.RU, документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, контрсанкции будут действовать до 31 декабря 2021 года. Правительству РФ поручено обеспечить осуществление мер по реализации указа, а при необходимости – внести предложения об изменении срока действия данных контрсанкций.
Напомним, в октябре Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских чиновников и научного института из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.
После этого министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что санкции помогают стране в развитии экономики. А глава ВТБ Андрей Костин и вовсе заявил о готовности России к любым новым санкциям.