21 Ноября 2020
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Политика В России За рубежом
Владимир Путин (2020) | Фото: Накануне.RU

Владимир Путин продлил действие контрсанкций до конца 2021 года

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении России. Как передает корреспондент Накануне.RU, документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.
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Согласно указу, контрсанкции будут действовать до 31 декабря 2021 года. Правительству РФ поручено обеспечить осуществление мер по реализации указа, а при необходимости – внести предложения об изменении срока действия данных контрсанкций.

Напомним, в октябре Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских чиновников и научного института из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

После этого министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что санкции помогают стране в развитии экономики. А глава ВТБ Андрей Костин и вовсе заявил о готовности России к любым новым санкциям.

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Владимир Путин продлил действие контрсанкций до конца 2021 года

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Теги: Путин, контрсанкции, указ



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