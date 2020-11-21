21 Ноября 2020
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Финал Кубка России по футболу 2019-2020 &quot;Зенит&quot; - &quot;Химки&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

В России – почти 25 тысяч новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 24 тыс. 822 новых случая коронавируса в 85 регионах страны.
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Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19, первое место по приросту заняла Москва, где выявлено 7 тыс. 168 заболевших. Далее идут Санкт-Петербург – 2 тыс. 476 и Московская область – 916 новых случаев.

В регионах Уральского федерального округа больше всего подтвержденных диагнозов в Свердловской области – 378, это пятое место по всей России. Затем идут Челябинская область – 213, Ханты-Мансийский АО – 207, Ямало-Ненецкий АО – 199, Тюменская область – 173 и Курганская область – 103 заболевших.

Также за сутки в РФ зафиксировано 467 смертей пациентов с COVID-19. Полностью выздоровело 26 тыс. 21 человек.

Как сообщало Накануне.RU, в пятницу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил самоизоляцию для пожилых людей и дистанционку для школьников.

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В России – почти 25 тысяч новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, оперштаб, Россия, случаи, регионы



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