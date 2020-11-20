Куйвашев продлил самоизоляцию пожилых и дистанционку для школьников

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции на территории региона для лиц старше 65 лет. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru и вступит в силу с 21 ноября. Требование соблюдать самоизоляцию относится и к гражданам с хроническими заболеваниями.

Помимо этого, в указе говорится о продлении срока дистанционного обучения для школьников 6-10 классов в учебных заведениях всех форм собственности до 28 ноября. Ученики 1-5 и 11 классов продолжают учиться в очном формате.

Оснащение такси защитными экранами, как сказано в документе, носит рекомендательный характер. Тем не менее, для профилактики распространения вируса и сохранения жизни и здоровья водителей и пассажиров такие перегородки необходимы.