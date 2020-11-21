21 Ноября 2020
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Байден, выборы президента США 2020 (2020) | Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Джо Байден выбрал госсекретаря США: им стал его давний союзник

Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден уже определился с кандидатурой на пост госсекретаря.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на издание Hill, это Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена. Ожидается, что его кандидатура будет объявлена на следующей неделе.

В прошлом Блинкен был первым заместителем госсекретаря. Кроме него в качестве потенциальных кандидатов на пост называли сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, бывшего первого замгоссекретаря и посла в России Уильяма Бернса, а также бывшего советника президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.

Напомним, ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Байден победил на выборах из-за фальсификаций. Сообщалось, что Трамп намерен добиваться пересчета бюллетеней в двух округах Висконсина.

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Джо Байден выбрал госсекретаря США: им стал его давний союзник

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Теги: Байден, США, госсекретарь



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