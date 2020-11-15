15 Ноября 2020
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Политика За рубежом
Трамп, выборы президента США 2020 (2020) | Фото: AP Photo/Alex Brandon

Трамп заявил, что Байден победил из-за фальсификации выборов

Действующий президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что Байден победил на выборах президента из-за фальсификаций выборов, сообщает "Ъ".

По словам Трампа, наблюдателей не допускали к контролю за подсчетом голосов

Он также обвинил "фейковые и молчащие СМИ" и "леворадикального" производителя машин для подсчета голосов Dominion в содействии в фальсификациях.

"Они, однако, здорово преуспели, и их не поймали. Голосование по почте — дурацкая шутка!" — написал президент США. Twitter пометил его твиты как содержащие спорные заявления.

Также Трамп заявил, что не признает Байдена победителем на выборах.

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Трамп заявил, что Байден победил из-за фальсификации выборов

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Теги: Трамп, Байден, выборы президента, фальсификация



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