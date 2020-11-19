Трамп намерен добиваться пересчета бюллетеней в двух округах Висконсина

Избирательный штаб действующего американского президента Дональда Трампа будет добиваться пересчета избирательных бюллетеней в округах Дейн и Милуоки штата Висконсин.

Отмечается, что соперник трампа - Джо Байден - победил там с большим отрывом. Кампания Трампа заплатила штату $3 млн, чтобы начать частичный пересчет, пишет "Коммерсант".

Накануне.RU уже писало о том, что динамика изменения результатов голосования в ряде штатов говорит о том, что в самом конце, когда Трамп лидировал, внезапно почти все бюллетени стали за Байдена, что указывает на массовые вбросы.