19 Ноября 2020
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Политика За рубежом
Дональд Трамп после голосования на выборах президента США 24.10.20. (2020) | Фото: YouTube-канал Дональда Трампа

Трамп намерен добиваться пересчета бюллетеней в двух округах Висконсина

Избирательный штаб действующего американского президента Дональда Трампа будет добиваться пересчета избирательных бюллетеней в округах Дейн и Милуоки штата Висконсин.

Отмечается, что соперник трампа - Джо Байден - победил там с большим отрывом. Кампания Трампа заплатила штату $3 млн, чтобы начать частичный пересчет, пишет "Коммерсант".

Накануне.RU уже писало о том, что динамика изменения результатов голосования в ряде штатов говорит о том, что в самом конце, когда Трамп лидировал, внезапно почти все бюллетени стали за Байдена, что указывает на массовые вбросы.

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Трамп намерен добиваться пересчета бюллетеней в двух округах Висконсина

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Теги: Трамп, выборы, США



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