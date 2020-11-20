Россияне скоро останутся без документов из загсов

В России скоро перестанут выдавать многие документы из загсов, например свидетельства о разводе. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Это связано с тем, что все записи актов гражданского состояния станут цифровыми. Свидетельство о браке, возможно, будут выдавать лишь для торжественности. Уже до конца текущего года будут оцифрованы все сведения из загсов с 1926 года, это 525 миллионов записей, которые до сих пор хранились на бумаге, сказал он. Теперь они будут собраны воедино - в единый госреестр записей актов гражданского состояния. А люди останутся без документов. Данными на них будет владеть государство.

Согласно закону о едином федеральном информационном регистре населения, данные о населении государство сможет продавать частным лицам и компаниям. Это реализует форсайт-проект "Образование-2030" в части появления "людиардеров – держателей портфелей человеческого капитала", то есть владельцев всех данных на человека.

Ранее глава Правительства Михаил Мишустин признал, что цифровые платформы создаются для того, чтобы собирать данные на граждан. При этом закон о персональных данных запрещает это делать.