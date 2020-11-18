Россиянам могут дать право требовать удаления информации о себе

В Госдуму внесен законопроект, дающий возможность гражданам требовать от оператора персональных данных удаления сведений о себе из общего доступа. Его разработал член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Законопроект предлагает внести изменения в Федеральный закон "О персональных данных". Так, предусматривается право человека "обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без дополнительных условий доказывания факта неправомерной обработки персональных данных".

Законопроект оставляет без изменений обязательное условие получения согласия гражданина на обработку его персональных данных. Без такого согласия или "по умолчанию" оно недопустимо.

По словам Горелкина, законопроект направлен на правовые механизмы охраны частной жизни, изображения, защиты чести, достоинства и деловой репутации.

При этом ему противоречит закон о едином федеральном информационном регистре, который противоречит и закону о персональных данных, так как предусматривает сбор информации о гражданах без их согласия, причем в единую систему. Специалисты отмечают, что информация не должна храниться в одном месте.

Сенатор Елена Мизулина заявила, что в план мероприятий комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству на весну запланировано рассмотрение вопроса неприкосновенности частной жизни в условиях цифровизации. При этом председатель комитета Андрей Клишас подчеркнул, что необходимо обсуждать и ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Об угрозе частной жизни человека в условиях цифровизации говорят многие эксперты.