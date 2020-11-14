В Петербурге задержали мошенников, обманом оформлявших на себя квартиры умерших людей

В Санкт-Петербурге задержаны трое участников организованной преступной группы. Им предъявлены обвинения в мошенничестве.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, задержаны двое мужчин 1976 и 1974 года рождения, а также женщина 1983 года рождения. Всего им вменяется три эпизода, сейчас решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

Как удалось выяснить следователям, злоумышленники получали информацию об умерших людях, у которых были квартиры в Петербурге, и при этом не имеющих родственников с правом претендовать на наследство. После мошенники изготавливали поддельные документы о родстве с умершим, а один из членов группы использовал поддельный паспорт со своей фотографией. Затем он открывал у нотариуса наследственное дело, предоставлял поддельные документы о родстве и в итоге получал свидетельство о праве собственности на наследство.

В ходе расследования уголовного дела уже проведено 25 обысков, в том числе по месту жительства задержанных. Изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Сейчас СКР устанавливает соучастников обвиняемых и другие эпизоды их криминальной деятельности.