Евросоюз пригрозил Белоруссии новыми санкциями после убийства протестующего

Евросоюз после гибели участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко заявил о возможных дополнительных санкциях против Минска.

В заявлении официального представителя внешнеполитической службы альянса Петера Стано говорится, что меры будут введены, если власти страны не прекратят насилие и не начнут прозрачное расследование преступлений против демонстрантов.

Бондаренко избили после того, как он начал разговаривать с людьми, снимающими с заборов развешанные протестующими бело-красные ленты. После драки он был задержан и доставлен в отделение милиции, откуда его госпитализировали с отеком мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Накануне жители Минска собрались на акцию памяти Бондаренко.