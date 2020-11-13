13 Ноября 2020
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Протесты в Минске (2020) | Фото: t.me/nashaniva

В Минске скончался задержанный протестант: жители города вышли на улицы

Жители Минска собрались на акцию памяти Романа Бондаренко, который скончался 12 ноября после избиения и задержания.

Акция против действующей власти состоялась на "Площади перемен". По предварительным данным, там собрались несколько тысяч человек. Местные жители почтили память Романа Бондаренко минутой молчания и зажгли свечи. Люди скандировали: "Уходи!" и "Трибунал!".

Бондаренко избили после того, как он начал разговаривать с людьми, снимающими с заборов развешанные протестующими бело-красные ленты. После драки он был задержан и доставлен в отделение милиции, откуда его госпитализировали с отеком мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, пишет "Коммерсант".

Напомним, белорусские правоохранительные органы задержали 8 ноября более 700 человек - участников акции протеста в Минске и некоторых других городах страны.

По данным правозащитников, подавляющее большинство взято под стражу в Минске, а также в Бобруйске, Витебске, Жлобине, Гомеле, Ляховичах.

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В Минске скончался задержанный протестант: жители города вышли на улицы

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Теги: Минск, протесты, задержания



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