13 Ноября 2020
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Александр Лукашенко, Сочи, саммит ЕАЭС (2018) | Фото: kremlin.ru

Лукашенко назвал коронавирус ширмой, за которой делят мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает новый коронавирус ширмой, за которой глобальные игроки пытаются переделить мир. Об этом он заявил в интервью СМИ республики и ближнего зарубежья.

Как передает БелТА, по словам Лукашенко, у этих игроков "есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Белоруссию".

Напомним, в стране не вводились жесткие карантинные меры. Лукашенко говорил, что Белоруссия не может себе позволить остановить экономику, в то же время он призывал не сгущать краски и не впадать в психоз по поводу коронавируса.

"Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь. Болезнь в этой пандемии занимает, может быть, половину, а то и меньше. Все остальное - это политика", - заявлял также президент.

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Лукашенко назвал коронавирус ширмой, за которой делят мир

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Теги: александр лукашенко, коронавирус



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