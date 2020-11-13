13 Ноября 2020
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Политика За рубежом
(2005) | Фото: www.daily.lviv.ua

Польша угрожает ветировать бюджет ЕС из-за угроз странам

Польша готова ветировать бюджет ЕС, если в нем будут предусмотрены финансовые санкции за несоблюдение странами-членами "верховенства права". Об этом сообщает RMF24.
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Издание пишет, что письмо об этом написал польский премьер Матеуш Моравецкий руководству ЕС, а также немецкому канцлеру Ангеле Меркель, так как Германия сейчас председательствует в Совете ЕС.

Еврокомиссия планирует финансово наказывать те страны, которые сопротивляются пропаганде и продвижению половых извращений, что комиссия считает "нарушением прав" и "нарушением верховенства права". Этот шаг согласован с Европарламентом. Фактически ЕС требует от стран продвигать содомию.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан также выступил против давления ЕС. Он заявил, что планируемый санкционный механизм основан на юридически расплывчатых определениях, нарушает требование правовой определенности и создает возможности для политического давления.

Месяц назад эти страны раскритиковали отчет Еврокомиссии о ситуации с верховенством права в них. Министры юстиции подчеркнули, что отчет по своей концепции и методологиии "не может использоваться для дальнейшей дискуссии о ситуации с верховенством права в ЕС". Оценка состояния верховенства права в странах-членах должна осуществляться через призму соблюдения конкретных законодательных положений в законодательстве ЕС, а не через идеологемы.

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга назвала отчет Еврокомиссии "абсурдным и ложным".

Напомним, в июле премьер Польши назвал пропаганду гомосексуализма "варварством Запада".

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Польша угрожает ветировать бюджет ЕС из-за угроз странам

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Теги: Европа, ЕС, Польша, Венгрия, гомосексуализм, содомия, ЛГБТ



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