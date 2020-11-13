Писатель Глуховский ответил на отказ Россотрудничества поддерживать "Тотальный диктант" в этом году

Писатель Дмитрий Глуховский, который напишет тест для "Тотального диктанта" в 2021 году, прокомментировал ситуацию с отказом Россотрудничества от участия во всемирной акции.

Напомним, ранее глава Россотрудничества (организация помогает проводить "Тотальный диктант" за границей) Евгений Примаков (внук премьер-министра Евгения Примакова) сообщил, что в этом году ведомство, которое он недавно возглавил, не будет поддерживать "Тотальный диктант", и что это не связано с техническими моментами. Ряд СМИ и сам Глуховский утверждают, что в изначальном посте Примакова в Telegram писатель был назван "русофобом", поэтому Россотрудничеству не по пути с этим автором.

"Это точно связано с моей политической позицией. Евгений Примаков, который такое решение принял, изначально в своем первом Telegram-посте, который он потом отредактировал, написал, что я русофоб и что нам с Россотрудничеством не по пути. С этим трудно поспорить: нам с Россотрудничеством действительно не по пути. Я хотел бы уточнить: себя ни в коем случае русофобом не считаю. Напротив, считаю себя патриотом", - цитирует РБК Глуховского.

Писатель подчеркнул, что его мнение о патриотизме может расходиться "с риторикой советской пропаганды". "Любить родину не значит нахваливать власть. Это значит желать стране лучшего, в том числе находя определенные недостатки и предлагая пути к их исправлению", — заявил писатель.

Глава проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец по этому поводу тоже высказалась: "Причина — выбор в качестве автора в этом году Дмитрия Глуховского. С таким выбором Россотрудничество не могло согласиться. Центры науки и культуры Россотрудничества были во многих странах не единственными площадками диктанта, где-то обходились без участия Россотрудничества в принципе. Поэтому будем подключать русскоязычное сообщество, искать другие места проведения акции".