17 Ноября 2020
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дмитрий глуховский - автор книги Метро 2033 (2007) |

Россотрудничество готово провести "историю, параллельную с "Тотальным диктантом"

Глава Россотрудничества Евгений Примаков-младший прокомментировал ситуацию с "Тотальным диктантом". Напомним, ранее агентство отказалось поддерживать проект в 2021 году, поскольку автором для текста был выбран писатель Дмитрий Глуховский, имеющий, по мнению Примакова, "русофобские взгляды".

Глава агентства сообщил на пресс-конференции, что сам проект "Тотальный диктант" Россотрудничество будет поддерживать и продолжит с ним сотрудничество. "Мы готовы даже устроить что-то параллельное с "Тотальным диктантом" на наших площадках, подчеркиваю – не альтернативное, в другие дни. Просто чтобы все желающие могли насладиться русским языком. Но с текстом другого автора", - заявил глава агентства.

"Россотрудничество – это внешнеполитическое агентство в структуре внешнеполитического министерства. В "Тотальном диктанте" мне сказали, что автора менять не будут. Внимание, вопрос: если мы говорим, что работаем с общественным мнением за рубежом, то как мы объясним, что за казенный счет мы предоставляем наши площадки писателю, который сравнивает референдум в Крыму с аншлюсом Австрии", - спрашивает Примаков.

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Россотрудничество готово провести "историю, параллельную с "Тотальным диктантом"

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Теги: россотрудничество, евгений примаков, дмитрий глуховский, тотальный диктант



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