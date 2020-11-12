12 Ноября 2020
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Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

"Друзья познаются в беде": глава Абхазии поблагодарил Путина за помощь во время пандемии

Владимир Путин провел в Сочи встречу с главой Абхазии Асланом Бжанией. Российский президент отметил, что "Россия остается для Абхазии партнером номер один", несмотря на изменения в экономике. 

Абхазский лидер поблагодарил Путина и Россиию за оказание поддержки во время пандемии: за развернутый в Абхазии мобильный военный госпиталь, за помощь российских медиков, в том числе по линии Роспотребнадзора: "Как говорится, друзья познаются в беде, Россия всегда была нашим другом". Также Бжания напомнил, что Путин всегда является желанным гостем в Абхазии и пригласил его посетить страну с визитом.

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"Друзья познаются в беде": глава Абхазии поблагодарил Путина за помощь во время пандемии

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Теги: абхазия, аслан бжания, переговоры, сочи, владимир путин



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