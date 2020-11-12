Вертолеты Ми-8 и Ми-24 будут наблюдать за линией соприкосновения в Карабахе

Вертолеты Ми-8 и Ми-24 будут задействованы в миротворческой операции в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России.

Боевые машины будут наблюдать за линией соприкосновения в зоне конфликта, а также доставлять грузы и личный состав миротворческой миссии в труднодоступные районы.

11 ноября российские миротворцы взяли под контроль Лачинский горный коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах. На месте размещения миссии выставлены временные наблюдательные посты, пишет Regnum.

Ранее в Армении приземлились двадцать самолетов Ил -76, которые доставили более 400 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.

Для развертывания миротворческого контингента планируют перебросить 1 960 военных, 90 БТР, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

Напомним, трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе подписали руководители Армении, Азербайджана и России. Согласно договоренностям, стороны обменяются военнопленными, а также телами погибших. Все транспортные пути в регионе будут разблокированы, а в Карабахе разместят российских миротворцев.