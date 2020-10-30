Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года

Известного адвоката Александра Добровинского его же коллеги на два года лишили статуса.

"Прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года", - цитирует РБК пресс-службу Адвокатской палаты Москвы, где вынесли решение.

Добровинский заявил, что возмущен решением совета палаты и будет обжаловать его в суде. Он также рассказал, что будет вести дела по доверенности и "не бросит своих клиентов". "Для меня звание адвоката не пустые слова, я буду бороться за восстановление статуса на законных основаниях", - заметил Добровинский.

Напомним, последнее громкое дело с участием Добровинского – суд над Михаилом Ефремовым. В этом процессе Добровинский представлял интересы потерпевших. В сентябре в отношении адвоката возбудили дисциплинарное дело. Примечательно, что адвоката Ефремова Эльмана Пашаева тоже лишили статуса адвоката, но на один год (его дело рассматривала палата адвокатов во Владикавказе).