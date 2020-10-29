29 Октября 2020
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Общество В России
Сноуден (2013) | Фото:

Эдвард Сноуден впервые станет отцом

Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден и его супруга, американская танцовщица Линдси Миллс впервые станут родителями.

Новостью о грядущем прибавлении поделилась на своей странице в Instagram Линдси. Она опубликовала снимок, на котором Сноуден целует ее уже порядком округлившийся живот.

"Длинная разработка. Результат нашего величайшего сотрудничества скоро появится", - написала девушка.

Миллс приехала за Сноуденом в Россию шесть лет назад, когда он сбежал из США, опасаясь преследований за обнародование секретных данных американских спецслужб. В 2017-м году пара тайно поженилась. А всего неделю назад стало известно, что у Сноудена теперь есть бессрочный вид на жительство в России.

Теоретически ребенок Сноуденов может получить российское гражданство. На него рожденный в России малыш иностранцев имеет право, если в стране, гражданами которой являются родители, ребенку гражданство не предоставят.

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Эдвард Сноуден впервые станет отцом

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Теги: эдвард сноуден, беременность и роды, первенец



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